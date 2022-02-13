"Футбольная весна" все ближе: "Динамо" отправилось на заключительный зимний сбор в Турцию

"Футбольная весна" все ближе: "Динамо" отправилось на заключительный зимний сбор в Турцию

"Бело-синие" начнут последний этап подготовки к возобновлению сезона.

Киевское "Динамо" улетело в Турцию на третий, последний, зимний учебно-тренировочный сбор.

Наставник "бело-синих" Мирча Луческу взял с собой 30 футболистов. Отметим, что в Анталию с командой не отправился полузащитник Владимир Шепелев. О причинах его отсутствия не сообщается.

Состав "Динамо" на третий тренировочный сбор

Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

Защитники: Попов, Бурда, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев

Полузащитники: Андреевский, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Яцык

Форварды: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат

Уже сегодня, 13 февраля, "Динамо" проведет первый контрольный матч против сербской "Инджии". Начало - в 16:00 по киевскому времени.

Всего на третьем сборе киевляне планируют провести пять товарищеских матчей. Подопечные Луческу завершит подготовку к весенней части сезона 22 февраля.

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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