"Футбольная весна" все ближе: "Динамо" отправилось на заключительный зимний сбор в Турцию

"Бело-синие" начнут последний этап подготовки к возобновлению сезона.
Киевское "Динамо" улетело в Турцию на третий, последний, зимний учебно-тренировочный сбор.
Наставник "бело-синих" Мирча Луческу взял с собой 30 футболистов. Отметим, что в Анталию с командой не отправился полузащитник Владимир Шепелев. О причинах его отсутствия не сообщается.
Состав "Динамо" на третий тренировочный сбор
Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун
Защитники: Попов, Бурда, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев
Полузащитники: Андреевский, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Яцык
Форварды: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат
Отправляемся на заключительный зимний сборОпубликовано FC Dynamo Kyiv Суббота, 12 февраля 2022 г.
Уже сегодня, 13 февраля, "Динамо" проведет первый контрольный матч против сербской "Инджии". Начало - в 16:00 по киевскому времени.
Всего на третьем сборе киевляне планируют провести пять товарищеских матчей. Подопечные Луческу завершит подготовку к весенней части сезона 22 февраля.
- "Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы, отстав от "Шахтера" на два балла.
- В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".
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