Футбольное безумие: в Аргентине матч завершился досрочно из-за чрезмерного количества удалений (видео)

В конце экстра-таймов у одной из команд осталось на поле только пять игроков.

Невероятные страсти бушевали во время финального матча Трофея чемпионов Аргентины между "Бока Хуниорс" и "Расингом". Поединок заменился громким скандалом и был завершен досрочно.

В основное время соперники обменялись голами, а рефери удалил с поля по одному игроку в составах обеих команд. Игра перешла в овертаймы, где "Бока Хуниорс" остался вдевятером после удаления Алана Варелы.

В большинстве "Расинг" на 118-й минуте забил победный гол, автор которого Карлос Алькарас бурно принялся его праздновать. Это вызвало неистовое возмущение у соперника. Сразу несколько игроков "Бока Хуниорс" набросились на него — на поле образовалась толкотня.

В итоге судья показал красные карточки еще пяти игрокам "Бока Хуниорс" (один из них находился на скамейке запасных – прим.), а также удалил двух футболистов "Расинга".

Как следствие, на поле в составе "Бока Хуниорс" осталось всего пять игроков. Согласно регламенту, арбитр был вынужден досрочно завершить поединок. Суммарно удаления в этом безумном матче заработали 10 футболистов и один тренер.

Facundo Tello Gears Up для Мирового Кубка с spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy — James Dart (@James_Dart) November 6, 2022

Интересно, что красные карточки в составе команды из Буэнос-Айреса получили два игрока, которые раньше были на контрактах в украинских клубах – Луис Адвинкула (экс-защитник "Таврии") и Карлос Самбрано (экс-защитник "Динамо").

Итак, поединок завершился со счетом 2:1 в пользу "Расинга".

Отметим, что Трофей чемпионов – это матч, в котором традиционно встречаются чемпион Аргентины и обладатель Кубка профессиональной лиги. В обоих турнирах победил "Бока Хуниорс", поэтому право побороться за трофей разыграли "Расинг" ("серебро" чемпионата Аргентины) и "Тигре" (финалист Кубка лиги).

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