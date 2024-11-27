Футбольный фанат на все матчи приходит с черепом своего дедушки: зачем он это делает

Аргентинец откопал череп деда, чтобы он мог быть свидетелем успехов своей любимой команды.

Поклонник аргентинского клуба "Расинг" появился на финальном матче Кубка Судамерикана против бразильского "Крузейро" с собой череп своего дедушки.

Об этом сообщает Daily Mail.

Фанат объяснил, что всегда приносит "дедушку" на матчи "Россинга", ведь тот при жизни был ярым поклонником аргентинского клуба.

"Это мой дедушка, Валентин Агилера, фанат "Россинга" до самой смерти. "Расинг" — это моя любовь, и он тоже моя любовь, мой дедушка", — сказал он, объясняя, почему всегда приходит на матчи с черепом.

В субботу завершился розыгрыш Южноамериканского кубка 2024 года – южноамериканской версии Лиги Европы, – в финале которого сошлись аргентинский клуб "Расинг Клуб де Авельянеда" и бразильский клуб "Крузейро".

Еще в 2019 году СМИ, в частности Sports Illustrated и CNN, сообщали о Габриеле Аранде, который якобы откопал череп своего дедушки Валентина в честь победы "Россинга" в чемпионате 2018-2019 годов.

El abuelo que va veure Racing campeón de la libertadores y hoy puede volver a verlo consagrarse. pic.twitter.com/sylTtctpdr — El gordo edición (@GordoEdicion) November 23, 2024

На этот раз останки дедушки стали свидетелями еще одного исторического события: «Расинг» завоевал свой первый Южноамериканский кубок, победив «Крузейро» со счетом 3:1.

Напомним, 28 ноября, киевское "Динамо" встретится с "Викторией" Пльзень в матче пятого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Читайте также: