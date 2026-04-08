Футбольный мир прощается с Мирчей Луческу: как почтили память легендарного "Мистера"

Мирча Луческу / © ФК Динамо Киев

Во вторник, 7 апреля, умер бывший тренер донецкого "Шахтера", киевского "Динамо" и сборной Румынии Мирча Луческу.

80-летний специалист с конца марта находился в больнице после сердечного приступа. Спасти жизнь Луческу медикам не удалось.

Мировой футбол с глубокой грустью отреагировал на известие о смерти "Мистера", почтив память легендарного тренера.

"Шахтер"

"Прощайте, Мистер…

7 апреля ушел из жизни легендарный футбольный тренер Мирча Луческу. Ему было 80 лет...

Мирча Луческу возглавлял "Шахтер" в 2004-2016 годах. Под его руководством "горняки" провели 573 матча. Вместе с донецкой командой румынский наставник завоевал 22 трофея: 8 титулов чемпионов Украины, 6 Кубков Украины и 7 Суперкубков Украины, а также первый для клуба европейский трофей — Кубок УЕФА (2009). Мирча Луческу является рекордсменом по количеству проведенных сезонов, матчей и выигранных титулов и самым успешным тренером за всю историю "Шахтера".

Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Мирчи Луческу:

— Для меня Мирча Луческу навсегда останется Великим Тренером и Человеком с большим футбольным сердцем. Сегодня я скорблю вместе с семьей Мирчи Луческу и всем футбольным миром. Спасибо за все, дорогой Мистер!

"Футбольный клуб "Шахтер" выражает глубочайшие соболезнования семье Мирчи Луческу — жене Нелли, сыну Развану, внукам Мерилу и Матею, его близким и друзьям, всем, кто знал и ценил Мистера. В эти дни все наши мысли и молитвы с его родными и миллионами фанатов в Румынии и во всем мире.

Спасибо за все, Мистер. Ваше имя навсегда вписано в историю мирового футбола.

Покойтесь с миром, Великий Тренер", — говорится в заявлении донецкого клуба.

"Динамо"

7 апреля 2026 года умер выдающийся румынский тренер, бывший наставник "Динамо" Мирча Луческу.

Луческу руководил первой командой "бело-синих" с 2020 по 2023 год, под его руководством динамовцы оформили "золотой требл" (завоевали золотые медали чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины) в сезоне-2020/2021.

Свои соболезнования по поводу большой потери выразил президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис, главный тренер Игорь Костюк и капитан команды Виталий Буяльский:

"С глубокой грустью и тяжелым сердцем мы встретили известие о том, что на 81-м году жизни в лучшие миры ушел легендарный тренер Мирча Луческу, которого мы все очень хорошо знали.

Имя Мирчи Луческу навсегда вписано в историю нашего клуба. Под его руководством "Динамо" одержало яркие победы на внутренней арене, в частности, выиграло чемпионские медали, а также стало обладателем Кубка Украины и Суперкубка. В сложное время его опыт, харизма и преданность футболу помогли команде вернуть стабильность, чемпионский характер, веру и уверенность в собственных силах.

Его колоссальный опыт, глубокое понимание игры, мудрость и выдержка оставили незабываемый след в сердцах всех, кто имел счастье быть с ним в одной команде.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Мирчи Луческу. Разделяем с ними эту боль утраты. Всегда будем помнить его. Мирча Луческу продолжит жить в наших сердцах. Земля пухом", — говорится в заявлении киевского клуба.

"Интер" Милан

"Футбольный клуб "Интернационале" с глубокой грустью присоединяется к соболезнованиям в связи со смертью Мирчи Луческу, с теплом обнимая его родных.

Родившись в Бухаресте 29 июля 1945 года, Луческу был одним из самых авторитетных и уважаемых специалистов на международной футбольной арене, который сумел оставить глубокий след везде, где работал благодаря своему видению, харизме и чрезвычайной культуре игры.

Возглавив "Интер" в декабре 1998 года, он руководил командой в важном европейском сезоне, доведя "нерадзурри" до четвертьфинала Лиги чемпионов, где путь команды прервался в противостоянии с "Манчестер Юнайтед", который впоследствии стал победителем турнира. В общей сложности Луческу провел 22 матча во главе "Интера".

Его опыт работы в стане "нерадзурри" стал знаковой вехой в невероятно длинной карьере, преисполненной успехов: он завоевал 37 трофеев в качестве тренера, что ставит его в один ряд с самыми титулованными наставниками в истории мирового футбола.

Тренер большого человеческого и профессионального масштаба Мирча Луческу воплощал ценности компетентности, элегантности и страсти, оставив важное наследие в мире футбола", — говорится в заявлении миланского клуба.

"Бешикташ"

"С большой грустью мы узнали о смерти нашего бывшего главного тренера, архитектора чемпионства в наш 100-летний юбилей — Мирчи Луческу. Мы никогда вас не забудем, Луческу, покойтесь с миром. Прощай, Луче", — говорится в заявлении стамбульского клуба.

"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид, его президент и совет директоров выражают глубокое сожаление в связи со смертью Мирчи Луческу, который был главным тренером сборных Румынии и Турции.

"Реал" Мадрид хочет выразить свои соболезнования, а также любовь и поддержку его семье, коллегам, клубам и всем его близким.

Мирча Луческу, тренировавший многочисленные клубы в разных европейских странах, ушел из жизни в возрасте 80 лет. Покойтесь с миром", — говорится в заявлении мадридского клуба.

Украинская ассоциация футбола (УАФ)

"На 81-м году жизни, после продолжительной болезни сердца, не стало Мирчи Луческу — выдающегося румынского тренера, который около 20 лет работал в Украине.

Луческу возглавлял донецкий "Шахтер" в течение 13 сезонов, установив рекорд "горняков" по продолжительности пребывания на посту тренера и количеству матчей (573). За это время "Шахтер" выиграл 22 трофея, в том числе и Кубок УЕФА в 2009 году.

Кроме того, Мирча был главным тренером киевского "Динамо" в 2020-2023 годах.

На счету Луческу девять титулов в чемпионате Украины, семь побед в Кубке Украины и восемь — в Суперкубке.

УАФ выражает соболезнования родным и близким", — говорится в заявлении УАФ.

Арда Туран

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран также высказался по поводу смерти Луческу.

"Спасибо вам, Мистер, за все ценное, что вы принесли в эту прекрасную игру.

Ваш опыт и ваша мудрость всегда будут нашим ориентиром, а ваше наследие будет жить вечно. Пусть ваша душа покоится с миром", — написал Туран в сторис Instagram.

Ярослав Ракицкий

Бывший защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий тоже почтил память Луческу.

"Мистер, мой самый важный Мистер в жизни, самый важный и главный тренер в карьере, самый родной наставник, Большой Человек, Вы — часть моей семьи, Мистер!

Я благодарен вам за мою футбольную сказку и то, что имел возможность играть при лучшем тренере мира! За веру в меня, когда это было самое важное. За каждый шанс, за каждый разговор, за каждый урок не только в футболе, но и в жизни. Вы в моем сердце навсегда!

Мирча Луческу, буду скучать. Спасибо Вам!", — написал Ракицкий в Instagram.

Вячеслав Шевчук

Бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук также прокомментировал смерть Луческу.

"Ушел из жизни Мирча Луческу. Очень тяжелая новость…"

Для меня это человек, который дал очень многое — как футболисту и как человеку. Именно с ним я провел лучшие годы карьеры в "Шахтере", выигрывал трофеи и чувствовал, что такое часть большой команды. Он доверял, поддерживал и всегда требовал максимума — и это делало нас сильнее.

Мистер умел видеть в игроках больше других. Он строил не просто команду — он создавал семью, где каждый знал свою роль и ответственность.

Искренние соболезнования родным и близким Мирчи Луческу. Для меня это большая личная потеря", — написал Шевчук в Instagram.

Тайсон

Бывший вингер "Шахтера" Тайсон тоже отреагировал на смерть Луческу.

"Мистер Мирча, я всегда буду помнить вас за все, что вы сделали для моей жизни, и за уроки на протяжении всей моей карьеры. Вы были для меня как отец. Я всегда буду помнить вас с той улыбкой на лице. Спасибо за все, отец. Спасибо, что позволили мне быть частью вашей семьи в течение стольких лет. Я люблю вас, Мирча Луческу. Навсегда в сердце моем", — написал Тайсон в Instagram.

Жуниор Мораес

Бывший форвард "Динамо" и "Шахтера" Жуниор Мораес также отреагировал на смерть Луческу.

"Сегодня я с большой грустью получил известие о смерти Мирчи Луческу.

Выдающийся тренер, который запечатлил свое имя в истории украинского футбола, а также сделал свой вклад в мировой футбол, работая в таких клубах, как "Интер" Милан, и пройдя победный путь в "Шахтере", где он завоевал бесчисленное количество титулов на протяжении более десяти лет.

У меня была возможность пересекаться с ним во время своей карьеры в Украине. Даже не работая вместе, между нами всегда существовали отношения уважения, восхищения и близости. Он проявлял огромную симпатию к моей игре — об этом мне всегда рассказывали другие игроки, и я очень ценю это.

На протяжении лет были попытки поработать вместе, но, к сожалению, это так и не реализовалось. Остается грусть из-за того, что не удалось прожить это на поле, но также и благодарность за все внимание и связь, которые мы выстроили за это время.

Сегодня, кроме боли потери, остается и сожаление о планах, которые уже невозможно осуществить, например желание быть рядом, послушать его истории вживую и зафиксировать его такой победный путь в футболе. Покойтесь с миром, профессор. Ваша история никогда не будет забыта", — написал Мораес в Instagram.

Диего Симеоне

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне также прокомментировал смерть Луческу, который был его тренером сначала в "Пизе", а позже и в "Интере".

"У меня останутся самые лучшие воспоминания, выражаю соболезнования семье. Помню его еще в "Пизе", когда я только начинал делать свои первые шаги — он приглашал меня есть к себе домой, оберегал меня, потому что я был еще совсем мальчишкой.

У меня отличные воспоминания о нем как о человеке и как о тренере. Его цифры говорят сами за себя. Затем он был моим тренером в "Интере" — это был не лучший период, но он всегда оставался очень искренним, скромным и человеком с большим сердцем", — цитирует Симеоне Sky Sport Italia.

Алекс Тейшейра

Бывший полузащитник "Шахтера" Алекс Тейшейра также прокомментировал новость о смерти Луческу.

"С большой грустью мы прощаемся с вами сегодня, Мистер! И я буду вечно благодарен за все, чему научился и как повзрослел с вами как с тренером, как с отцом и другом! Спасибо за все! Покойтесь с миром!" — написал Тейшейра в Instagram.

Фернандинью

Бывший полузащитник "Шахтера" Фернандинью также отреагировал на смерть Луческу.

"Покойтесь с миром, Мистер", — написал Фернандинью в Instagram.

Напомним, что 29 марта Мирчу Луческу госпитализировали после того, как он потерял сознание во время тренировки сборной Румынии.

Тренер должен был выписать в пятницу, 3 апреля, но у него произошел сердечное приступ.

Далее стало известно, что Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии.

В ночь с субботы на воскресенье Луческу было переведено в реанимацию, в состоянии комы, поддерживая его аппаратами. У легендарного тренера обнаружили два смертельно опасных заболевания сердца.

Семья срочно собралась в Бухаресте и была рядом с ним в последние минуты его жизни.