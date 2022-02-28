Футбольный тренер Вернидуб вернулся из Молдовы в Украину и пошел защищать страну от оккупантов

Футбольный тренер Вернидуб вернулся из Молдовы в Украину и пошел защищать страну от оккупантов

Наставник "Шерифа" не стал отсиживаться за границей и присоединился к рядам ВСУ.

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб вернулся в Украину, чтобы вместе с украинским народом бороться против российских оккупантов.

56-летний специалист не просто пошел в территориальную оборону. В интервью FootBoom он рассказал, что вступил в Вооруженные Силы Украины.

"Я не в терробороне, а вступил в ВСУ. Пока нас формируют в артбригаду. Когда поедем – не знаю. Может, уже сегодня или завтра. Куда – тоже неизвестно. Я в строю и готов защищать Украину.

В клубе пока этого не знают. Сегодня сообщу. Я им говорил еще тогда, что у нас не выпускают из страны мужчин, потому что объявили общую мобилизацию.

Руководство "Шерифа" предложило, чтобы я перевез в Молдову свою семью. Но когда я ехал в Запорожье и увидел, сколько людей покидает нашу страну в это сложное время... Это катастрофа. Поэтому решил не поступать так, как они, не поддаваться паническим настроениям. Вся моя семья находится в Запорожье", - сказал Вернидуб.

Еще 24 февраля Вернидуб руководил "Шерифом" в матче плей-офф Лиги Европы против "Браги", который состоялся в Португалии. Сразу после этого Юрий принял решение приехать на родину и пополнить ряды добровольцев.

Ранее сообщалось, что знаменитые боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко вступили в территориальную оборону. А футболист Андрей Ярмоленко перечислил 3 миллиона гривен украинской армии.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: