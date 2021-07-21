Футбольный турнир на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей

Футбольный турнир на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей

Мужские футбольные баталии на Играх в Токио пройдут с 22 июля по 7 августа.

В пятницу, 23 июля, в Токио стартуют Олимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

После окончания Евро-2020 и Кубка Америки внимание любителей футбола со всего мира будет приковано к олимпийскому турниру.

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Мужские соревнования по футболу на Олимпиаде-2020 начнутся за день до торжественной церемонии открытия Игр - 22 июля. В них принимают участие 16 сборных, которые разделены на четыре группы по четыре команды в каждой.

В 1/4 финала выйдут победители групп и команды, занявшие вторые места.

Финальный матч будет сыгран 7 августа на Международном стадионе в Йокогаме. Начало - в 14:30 по киевскому времени.

Поединок за "бронзу" - 6 августа, в 14:00.

Расписание и результаты матчей мужского футбольного турнира Олимпиады-2020

ГРУППОВОЙ ЭТАП:

Четверг, 22 июля

10:30 Египет - Испания (Группа С)

11:00 Новая Зеландия - Южная Корея (Группа В)

11:00 Мексика - Франция (Группа А)

11:30 Кот-д'Ивуар - Саудовская Аравия (Группа D)

13:30 Аргентина - Австралия (Группа С)

14:00 Япония - ЮАР (Группа А)

14:00 Гондурас - Румыния (Группа В)

14:30 Бразилия - Германия (Группа D)

Воскресенье, 25 июля

10:30 Египет - Аргентина (Группа С)

11:00 Франция - ЮАР (Группа А)

11:00 Новая Зеландия - Гондурас (Группа В)

11:30 Бразилия - Кот-д'Ивуар (Группа D)

13:30 Австралия - Испания (Группа С)

14:00 Япония - Мексика (Группа А)

14:00 Румыния - Южная Корея (Группа В)

14:30 Саудовская Аравия - Германия (Группа D)

Среда, 28 июля

11:00 Саудовская Аравия - Бразилия (Группа D)

11:00 Германия - Кот-д'Ивуар (Группа D)

11:30 Румыния - Новая Зеландия (Группа В)

11:30 Южная Корея - Гондурас (Группа В)

14:00 Испания - Аргентина (Группа С)

14:00 Австралия - Египет (Группа С)

14:30 ЮАР - Мексика (Группа А)

14:30 Франция - Япония (Группа А)

Турнирное положение в группах:

Группа А: Мексика, Франция, Япония, ЮАР

Мексика, Франция, Япония, ЮАР Группа В: Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния

Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния Группа С: Египет, Испания, Аргентина, Австралия

Египет, Испания, Аргентина, Австралия Группа D: Кот-д'Ивуар, Саудовская Аравия, Бразилия, Германия

1/4 ФИНАЛА

Суббота, 31 июля

11:00 Первый четвертьфинал

12:00 Второй четвертьфинал

13:00 Третий четвертьфинал

14:00 Четвертый четвертьфинал

ПОЛУФИНАЛЫ

Вторник, 3 августа

11:00 Первый полуфинал

14:00 Второй полуфинал

МАТЧ ЗА "БРОНЗУ"

Пятница, 6 августа

14:00 Команды, которые проиграют в полуфиналах

ФИНАЛ

Суббота, 7 августа

14:30 Победители полуфиналов

На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей .

. На Олимпиаде-2020 честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

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