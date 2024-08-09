Футбольный турнир на Олимпиаде-2024: результаты всех матчей

Сборная Украины по футболу впервые в истории приняла участие в Олимпийских играх.

С 24 июля по 9 августа проходил мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года.

Он начался за два дня до торжественной церемонии открытия Олимпиады в Париже, которая состоялась в пятницу, 26 июля.

В нем принимали участие 16 национальных сборных стран, среди которых и Украина. Наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире Олимпиады.

Путевку на Игры "сине-желтые" получили благодаря тому, что молодежная сборная Украины (U-21) дошла до полуфинала Евро-2023.

Матчи олимпийского футбольного турнира проходили в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Команда Руслана Ротаня выступала в группе B, где соревновалась против Ирака, Марокко и Аргентины. В четвертьфинал вышли две лучшие команды из каждого квартета.

"Сине-желтые" проиграли Ираку (1:2), обыграли Марокко (2:1) и уступили Аргентине (0:2). В итоге сборная Украины с 3 очками заняла третье место в своей группе и не вышла в плей-офф.

Финальный поединок состоялся 9 августа в Париже на стадионе "Парк де Пренс". В нем Испания в экстра-таймах одолела Францию ​​(5:3) и завоевала "золото" Олимпиады-2024.

Также регламентом был предусмотрен матч за "бронзу", где 8 августа на стадионе "Божуар" в Нанте сборная Марокко разнесла Египет (6:0).

Футбольный турнир Олимпиады-2024: расписание и результаты матчей

Групповой этап

Группа А: Франция (9 очков), США (6), Новая Зеландия (3), Гвинея (0).

1-й тур, 24 июля

18:00. Гвинея – Новая Зеландия – 1:2

22:00. Франция – США – 3:0

2-й тур, 27 июля

20:00. Новая Зеландия – США – 1:4

22:00. Франция – Гвинея – 1:0

3-й тур, 30 июля

20:00. Новая Зеландия – Франция – 0:3

20:00. США – Гвинея – 3:0

Группа В: Марокко (6 очков), Аргентина (6), Украина (3), Ирак (3)

1-й тур, 24 июля

16:00. Аргентина – Марокко – 1:2

20:00. Ирак – Украина – 2:1

2-й тур, 27 июля

16:00. Аргентина – Ирак – 3:1

18:00. Украина – Марокко – 2:1

3-й тур, 30 июля

18:00. Украина – Аргентина – 0:2

18:00. Марокко – Ирак – 3:0

Группа С: Египет (7 очков), Испания (6), Доминиканская Республика (2), Узбекистан (1).

1-й тур, 24 июля

16:00. Узбекистан – Испания – 1:2

18:00. Египет – Доминиканская Республика – 0:0

2-й тур, 27 июля

16:00. Доминиканская Республика – Испания – 1:3

18:00. Узбекистан – Египет – 0:1

3-й тур, 30 июля

16:00. Доминиканская Республика – Узбекистан – 1:1

16:00. Испания – Египет – 1:2

Группа D: Япония (9 очков), Парагвай (6), Мали (1), Израиль (1).

1-й тур, 24 июля

20:00. Япония – Парагвай – 5:0

22:00. Мали – Израиль – 1:1

2-й тур, 27 июля

20:00. Израиль – Парагвай – 2:4

22:00. Япония – Мали – 1:0

3-й тур, 30 июля

22:00. Израиль – Япония – 0:1

22:00. Парагвай – Мали – 1:0

Четвертьфиналы

2 августа

16:00. Марокко – США – 4:0

18:00. Япония – Испания – 0:3

20:00. Египет – Парагвай – 1:1 (пен. 5:4)

22:00. Франция – Аргентина – 1:0

Полуфиналы

5 августа

19:00. Марокко – Испания – 1:2

22:00. Франция – Египет – 3:1

Матч за "бронзу"

8 августа

18:00. Марокко – Египет – 6:0

Финал

9 августа

19:00. Испания – Франция – 5:3 (д.в.)

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