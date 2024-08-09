Футбольный турнир на Олимпиаде-2024: результаты всех матчей

Сборная Украины по футболу впервые в истории приняла участие в Олимпийских играх.
С 24 июля по 9 августа проходил мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года.
Он начался за два дня до торжественной церемонии открытия Олимпиады в Париже, которая состоялась в пятницу, 26 июля.
В нем принимали участие 16 национальных сборных стран, среди которых и Украина. Наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире Олимпиады.
Путевку на Игры "сине-желтые" получили благодаря тому, что молодежная сборная Украины (U-21) дошла до полуфинала Евро-2023.
Матчи олимпийского футбольного турнира проходили в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.
Команда Руслана Ротаня выступала в группе B, где соревновалась против Ирака, Марокко и Аргентины. В четвертьфинал вышли две лучшие команды из каждого квартета.
"Сине-желтые" проиграли Ираку (1:2), обыграли Марокко (2:1) и уступили Аргентине (0:2). В итоге сборная Украины с 3 очками заняла третье место в своей группе и не вышла в плей-офф.
Финальный поединок состоялся 9 августа в Париже на стадионе "Парк де Пренс". В нем Испания в экстра-таймах одолела Францию (5:3) и завоевала "золото" Олимпиады-2024.
Также регламентом был предусмотрен матч за "бронзу", где 8 августа на стадионе "Божуар" в Нанте сборная Марокко разнесла Египет (6:0).
Футбольный турнир Олимпиады-2024: расписание и результаты матчей
Групповой этап
Группа А: Франция (9 очков), США (6), Новая Зеландия (3), Гвинея (0).
1-й тур, 24 июля
18:00. Гвинея – Новая Зеландия – 1:2
22:00. Франция – США – 3:0
2-й тур, 27 июля
20:00. Новая Зеландия – США – 1:4
22:00. Франция – Гвинея – 1:0
3-й тур, 30 июля
20:00. Новая Зеландия – Франция – 0:3
20:00. США – Гвинея – 3:0
Группа В: Марокко (6 очков), Аргентина (6), Украина (3), Ирак (3)
1-й тур, 24 июля
16:00. Аргентина – Марокко – 1:2
20:00. Ирак – Украина – 2:1
2-й тур, 27 июля
16:00. Аргентина – Ирак – 3:1
18:00. Украина – Марокко – 2:1
3-й тур, 30 июля
18:00. Украина – Аргентина – 0:2
18:00. Марокко – Ирак – 3:0
Группа С: Египет (7 очков), Испания (6), Доминиканская Республика (2), Узбекистан (1).
1-й тур, 24 июля
16:00. Узбекистан – Испания – 1:2
18:00. Египет – Доминиканская Республика – 0:0
2-й тур, 27 июля
16:00. Доминиканская Республика – Испания – 1:3
18:00. Узбекистан – Египет – 0:1
3-й тур, 30 июля
16:00. Доминиканская Республика – Узбекистан – 1:1
16:00. Испания – Египет – 1:2
Группа D: Япония (9 очков), Парагвай (6), Мали (1), Израиль (1).
1-й тур, 24 июля
20:00. Япония – Парагвай – 5:0
22:00. Мали – Израиль – 1:1
2-й тур, 27 июля
20:00. Израиль – Парагвай – 2:4
22:00. Япония – Мали – 1:0
3-й тур, 30 июля
22:00. Израиль – Япония – 0:1
22:00. Парагвай – Мали – 1:0
Четвертьфиналы
2 августа
16:00. Марокко – США – 4:0
18:00. Япония – Испания – 0:3
20:00. Египет – Парагвай – 1:1 (пен. 5:4)
22:00. Франция – Аргентина – 1:0
Полуфиналы
5 августа
19:00. Марокко – Испания – 1:2
22:00. Франция – Египет – 3:1
Матч за "бронзу"
8 августа
18:00. Марокко – Египет – 6:0
Финал
9 августа
19:00. Испания – Франция – 5:3 (д.в.)
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