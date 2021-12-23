Футбольный волшебник: Месси установил дриблерский рекорд сезона в топовых лигах Европы (видео)

Парижане едва не проиграли аутсайдеру Лиги 1.

Форвард ПСЖ Лионель Месси отметился интересным рекордом в выездном матче 19-го тура Чемпионата Франции против "Лорьяна".

34-летний аргентинец выполнил за игру 13 попыток дриблинга, а 11 из них стали успешными. Это лучший показатель текущего сезона в топ-5 европейских лигах (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).

Ни одному из игроков ведущих чемпионатов Европы в кампании-2021/22 не удалось в течение одного поединка столько раз обыграть соперников, как это сделал Месси в поединке с "Лорьяном".

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Lionel Messi successfully completed 11 dribbles against Lorient tonight – no other player across the top 5 European leagues completed more in a single league match this season.



Still got it. #FCLPSG pic.twitter.com/P534seGaVZ — SofaScore (@SofaScoreINT) December 22, 2021

Эти старания Месси не обеспечили ПСЖ победу. Более того, команда Маурисио Почеттино была близка к поражению, минимально уступая вплоть до концовки встречи. На 86-й минуте еще и был удален звездный защитник парижан Серхио Рамос. Однако в компенсированное время Мауро Икарди спас для парижского клуба ничью - 1:1.

Видеообзор матча

В текущем сезоне на счету Месси 11 матчей за ПСЖ в Чемпионате Франции, один гол и 4 результативных передачи.

После 19 туров парижане уверенно возглавляют таблицу Лиги 1, опережая ближайших преследователей "Ниццу" и "Марсель" на 13 очков.

"Лорьян" занимает предпоследнюю строчку французского чемпионата, набрав 16 баллов.

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