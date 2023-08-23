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Футзальная сборная Украины среди игроков с нарушениями зрения триумфовала на Всемирных играх-2023

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Футзальная сборная Украины среди игроков с нарушениями зрения триумфовала на Всемирных играх-2023

Футзальная сборная Украины среди игроков с недостатками зрения / Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

В финале "сине-желтые" в дополнительное время обыграли Англию.

Сборная Украины по футзалу среди спортсменов с нарушениями зрения стала победителем Всемирных игр-2023, которые состоялись в Бирмингеме (Великобритания).

В финальном поединке наша команда в дополнительное время одолела сборную Англии со счетом 4:3.

Бронзовые награды завоевала Испания, которая в матче за "бронзу" разгромила Японию со счетом 9:0.

Лучшим игроком турнира был признан украинец Вадим Швец, который забил решающий гол в финале.

Голкипер сборной Украины Роман Скотников стал лучшим вратарем турнира.

Сборная Украины по футзалу среди игроков с нарушениями зрения завоевала свой четвертый планетарный трофей. Ранее "сине-желтые становились чемпионами мира в 2015-м, 2017-м и 2019-м годах.

Ранее сообщалось, что украинка выборола титул сильнейшей женщины планеты.

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Дата публикации
Просмотры
124
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