Футзальная сборная Украины среди игроков с нарушениями зрения триумфовала на Всемирных играх-2023

В финале "сине-желтые" в дополнительное время обыграли Англию.

Сборная Украины по футзалу среди спортсменов с нарушениями зрения стала победителем Всемирных игр-2023, которые состоялись в Бирмингеме (Великобритания).

В финальном поединке наша команда в дополнительное время одолела сборную Англии со счетом 4:3 .

Бронзовые награды завоевала Испания, которая в матче за "бронзу" разгромила Японию со счетом 9:0.

Лучшим игроком турнира был признан украинец Вадим Швец, который забил решающий гол в финале.

Голкипер сборной Украины Роман Скотников стал лучшим вратарем турнира.

Сборная Украины по футзалу среди игроков с нарушениями зрения завоевала свой четвертый планетарный трофей. Ранее "сине-желтые становились чемпионами мира в 2015-м, 2017-м и 2019-м годах.

Ранее сообщалось, что украинка выборола титул сильнейшей женщины планеты.

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