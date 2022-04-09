"Фюрер" Путин с петлей на шее: ультрас "Легии" развернули красноречивый баннер в поддержку Украины (фото, видео)

"Фюрер" Путин с петлей на шее: ультрас "Легии" развернули красноречивый баннер в поддержку Украины (фото, видео)

Польские фанаты передали пожелания президенту страны-агрессора.

В субботу, 9 апреля, во время матча 28-го тура чемпионата Польши между "Лехом" и "Легией" фанаты гостей в начале матча вывесили баннер в поддержку Украины.

На огромном полотне изобразили президента страны-агрессора Владимира Путина в футболке московского "Спартака" и с петлей на шее.

Ультра в легия веет, чтобы выйти на tifo de Vladimir Putin vêtu du maillot du Spartak et au bout d'une corde #LPOLEG pic.twitter.com/DcPvXlbdyb — & (@FootPolak) Август 9, 2022

Также весь матч болельщики скандировали уже привычную фразу: "Ruska Kurwa".

Отметим, что за "Легию" играет украинец Игорь Харатин и арендованный у "Динамо" Беньямин Вербич. Они вышли на поле во втором тайме. За "Лех" с первых минут вышел арендованный у "Динамо" Томаш Кендзера.

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