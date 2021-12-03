Фьюри, Альварес и другие: названы номинанты на лучший нокаут года по версии WBC (видео)

Фьюри, Альварес и другие: названы номинанты на лучший нокаут года по версии WBC (видео)

В список вошли шесть поединков.

Всемирный боксерский совет (WBC) определил претендентов на лучший нокаут года в боях, состоявшихся под эгидой организации.

В список попали шесть поединков с досрочным завершением.

На звание лучшего по итогам 2021 года номинированы нокауты от Оскара Вальдеса (против Мигеля Берчельта), Райана Гарсии (против Люка Кэмпбелла), Брэндона Фигероа (против Луиса Нери), Тайсона Фьюри (против Деонтея Уайлдери), Хосе Сепеды (против Джесси Варгаса) и Сауля Альвареса (против Калеба Планта).

Видео всех нокаутов WBC опубликовала на своей странице в Instagram, позволив болельщикам еще раз насладиться яркими моментами.

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