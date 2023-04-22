Фьюри анонсировал возвращение на ринг после срыва боя с Усиком: известны имена потенциальных соперников

"Цыганский король" планирует провести следующий поединок летом этого года.
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готовится к возвращению в ринг после отмены боя с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.
Об этом британец заявил у себя в Twitter, не назвав, кто станет его оппонентом в следующем бою.
"У меня скоро будут большие новости. Неотвратимая дата поединка, абсолютно монструозный бой. Оставайтесь на связи, потому что король мира по версии WBC в супертяжелом весе вернется уже очень, очень скоро. Всем мир", – сказал Фьюри во время тренировки в спортзале.
The Return of The King! MASSIVE NEWS IMMINENT ‼️⚔️ #Boxing pic.twitter.com/327rEguO7E— TYSON FURY (@Tyson_Fury) April 20, 2023
Как сообщает издание ESPN, "Цыганский король" собирается провести следующий поединок в июле на арене "Уэмбли" в Лондоне. Команда боксера уже зарезервировала стадион на 15 и 22 июля.
Его соперником станет мексиканский экс-чемпион Энди Руис или китаец Чжан Чжилей. Последний недавно сенсационно победил британца Джо Джойса и стал претендентом на титул WBO, который принадлежит Усику.
Руис в последний раз выходил в ринг в сентябре 2022 года, когда единогласным решением судей победил кубинца Луиса Ортиса.
Сам Фьюри провел последний бой в начале декабря прошлого года. "Цыганский король" техническим нокаутом победил британца Дерека Чисору.
Напомним, 29 апреля Фьюри должен был сразиться с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.
После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.
3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.
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