Фьюри дал смелый прогноз на реванш Усика с Джошуа

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Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал прогноз на бой-реванш между британцем Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком.

По мнению британского боксера, украинец во второй раз победит Эй Джея. Но в этот раз уже не судейским решением, а нокаутом.

"Усик снова победит Джошуа. Но, вероятно, в этот раз уже нокаутирует его", - заявил Фьюри в интервью Daily Mail.

В то же время Тайсон не упустил возможность "подколоть" украинца из-за его габаритов.

"Конечно, Усик - отличный боксер, но когда мы с ним встречались, он рядом со мной выглядел средневесом", - сказал Фьюри.

Отметим, что точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируют на март 2022 года. Джошуа уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

В свою очередь, промоутер Усика Александр Красюк сообщал, что Усик может провести объединительный поединок с Фьюри, если Джошуа получит желаемую сумму отступных за отсрочку второго боя с украинцем.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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