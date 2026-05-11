Фьюри дерзко вызвал Усика на третий бой — украинец эмоционально отреагировал

Усик — Фьюри / © Associated Press

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вызвал на третий бой обладателя титулов WBA, WBC и IBF Александра Усика.

Британский боксер обратился к главе генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейха с просьбой устроить ему поединок против украинца.

"Цыганский король" дерзко заявил, что сначала победит нокаутом другого экс-чемпиона мира в хевивейте — британца Энтони Джошуа, а затем хочет провести реванш с Усиком.

"Турки, я на пробежке, бегаю по дороге, как Рокки Бальбоа. После того как я побью Джошуа, я хочу его сенсея. Я хочу реванш с "Кроликом". Хочу его в Лондоне, в Лас-Вегасе или в Нью-Йорке. Обещаю тебе, "Кролик", ты получишь свое.

"Жадное пузо" идет на пир, где будет пирог из кролика. Вставай! Сначала я начну с этого бесчелюстного бомжа, Энтони Джошуа, и отправлю его в глухой нокаут. А потом я вернусь за пирогом из кролика. Да, "Жадное пузо" готов поесть еще немного пирога с крольчатиной.

Есть только я, больше никого нет. Я курица, несущая золотые яйца. Погнали! Хотите больших гонораров? Это не к Агиту Кабайелу. Это не к Энтони Джошуа. Это не к Даниелю Дюбуа. Это к "Цыганскому королю". Лондон, Нью-Йорк, Лас-Вегас. Давай пошумим, детка", — сказал Фьюри.

Александр эмоционально отреагировал на обращение британца, приняв его вызов на третий поединок.

"Привет, брат, я готов в любое время. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудовская Аравия — где угодно. Давай! Жадное пузо — мой друг", — сказал Усик в видеообращении.

Отметим, что в 2024 году Усик и Фьюри провели два поединка в саудовском Эр-Рияде. Оба раза украинец победил решением судей.

Напомним, что свой следующий бой Усик проведет 23 мая в Египте против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В апреле этого года Фьюри вернулся в ринг после двух поражений от Усика и уверенно одолел россиянина Арсланбека Махмудова.

После победы над боксером из государства-террориста "Цыганский король" вызвал на бой Джошуа.

Британцы уже подписали контракт на поединок, который должен состояться в четвертом квартале 2026 года.

