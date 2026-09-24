Фьюри — Джошуа: официально объявлена дата и место проведения супербоя

Фьюри - Джошуа / x.com/Turki_alalshikh

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Бой между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 11 декабря на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс).

Об этом официально сообщил Турки Аль-Эш-Шейх, занимающийся организацией поединка между британцами.

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Официальным транслятором боя выступит стриминговый сервис Netflix.

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Ранее сообщалось, что Фьюри на фоне вероятного срыва переговоров по бою против Джошуа вызвал на третий поединок Александра Усика и предложил украинцу провести его в ноябре.

Украинский боксер отреагировал на обращение британца, приняв вызов. Фьюри опубликовал у себя в Instagram постер возможного третьего боя с Усиком, сопроводив его подписью: "Трилогия уже в работе. Земля настоящих мужчин. Пора вернуть это. Последний танец между воинами современного мира. Скоро".

Сам Усик планирует провести следующий бой против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера. Поединок собираются организовать в марте 2027 года в США. Однако официального объявления еще не было.

Сергей Лапин, директор команды Усика, заявлял, что приоритетом для украинского боксера является именно бой с Уайлдером. Впрочем, они рассматривают возможность проведения третьего поединка с Фьюри после поединка с американцем.

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Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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