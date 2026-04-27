Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой: когда он состоится

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / © twitter.com/BBCSport

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и другой экс-обладатель титулов в хевивейте Энтони Джошуа подписали контракт на бой.

Об этом сообщил журналист и инсайдер Майк Коппинджер.

По его информации, поединок между британцами состоится в четвертом квартале 2026 года.

"Вы видели твит от Его Превосходительства Турки Аль аш-Шейха, в котором он написал: "Моим друзьям в Великобритании — это случится, контракт подписан.

И мне сказали, что это значит, что наконец-то состоится большой бой. Тайсон Фьюри против Энтони Джошуа, это будет шоу Ring Magazine на Netflix в четвертом квартале этого года", — сказал Коппинджер.

Отметим, что Джошуа перед боем с Фьюри проведет промежуточный поединок против албанца Кристиана Пренги. Он состоится 25 июля в саудовском Эр-Рияде.

Напомним, 12 апреля Фьюри вернулся в ринг и единогласным решением судей победил россиянина Арсланбека Махмудова.

Для "Цыганского короля" это был первый бой после двух подряд поражений от украинца Александра Усика. В январе 2025 года британец объявил о завершении карьеры, но позже решил вернуться в ринг.

После победы над соперником из страны-террориста "Цыганский король" вызвал на бой Джошуа, но тот сразу не ответил согласием, показав Фьюри средний палец.

Джошуа последний раз выходил в ринг в декабре прошлого года, когда нокаутировал блогера Джейка Пола.

