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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Время на прочтение
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Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем

Британские экс-чемпионы впервые встретились перед грядущим мегафайтом.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Фьюри — Джошуа

Фьюри — Джошуа / © Associated Press

Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.

Поединок между британцами состоится 11 декабря на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс).

Победитель боя станет обладателем титула WBA Super, которого лишили россиянина Мурата Гассиева.

Поединок Фьюри — Джошуа будет доступен для просмотра в прямом эфире Netflix.

В конце июня украинец Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов и потерял звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Кому сейчас принадлежат пояса, от которых отказался Усик

  • WBC: Полноценным чемпионом организации стал немецкий боксер Агит Кабайел. Ранее он владел титулом временного чемпиона и после решения Усика был автоматически повышен руководством WBC.

  • IBF: Этот пояс завоевал хорват Филипп Хргович. В конце августа 2026 года в Лондоне он победил техническим нокаутом молодого британца Мозеса Итауму в бою за вакантный титул.

  • WBO: Пояс сейчас принадлежит британцу Даниелю Дюбуа. Сначала после отказа Усика титул был передан Фабио Уордли, однако позже Дюбуа отобрал его у соотечественника в очном поединке. Бой-реванш между Дюбуа и Уордли запланирован на 17 октября 2026 года в Лондоне.

  • WBA (Super): Стал вакантным. Сначала организация повысила до полноценного чемпиона Мурата Гассиева (владевшего титулом WBA Regular), но в сентябре 2026 года WBA отменила это решение. Теперь главный пояс WBA Super будет официально разыгран 11 декабря 2026 года в мегафайте между Фьюри и Джошуа. В то время как Гассиев остался только со второстепенным титулом WBA Regular.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала первое "золото" чемпионата Европы-2026 по боксу.

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