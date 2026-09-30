Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем

Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.

Поединок между британцами состоится 11 декабря на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс).

Победитель боя станет обладателем титула WBA Super, которого лишили россиянина Мурата Гассиева.

Поединок Фьюри — Джошуа будет доступен для просмотра в прямом эфире Netflix.

В конце июня украинец Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов и потерял звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

WBC: Полноценным чемпионом организации стал немецкий боксер Агит Кабайел. Ранее он владел титулом временного чемпиона и после решения Усика был автоматически повышен руководством WBC.

IBF: Этот пояс завоевал хорват Филипп Хргович. В конце августа 2026 года в Лондоне он победил техническим нокаутом молодого британца Мозеса Итауму в бою за вакантный титул.

WBO: Пояс сейчас принадлежит британцу Даниелю Дюбуа. Сначала после отказа Усика титул был передан Фабио Уордли, однако позже Дюбуа отобрал его у соотечественника в очном поединке. Бой-реванш между Дюбуа и Уордли запланирован на 17 октября 2026 года в Лондоне.