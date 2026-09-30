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Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем
Британские экс-чемпионы впервые встретились перед грядущим мегафайтом.
Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.
Поединок между британцами состоится 11 декабря на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс).
Победитель боя станет обладателем титула WBA Super, которого лишили россиянина Мурата Гассиева.
Поединок Фьюри — Джошуа будет доступен для просмотра в прямом эфире Netflix.
В конце июня украинец Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов и потерял звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Кому сейчас принадлежат пояса, от которых отказался Усик
WBC: Полноценным чемпионом организации стал немецкий боксер Агит Кабайел. Ранее он владел титулом временного чемпиона и после решения Усика был автоматически повышен руководством WBC.
IBF: Этот пояс завоевал хорват Филипп Хргович. В конце августа 2026 года в Лондоне он победил техническим нокаутом молодого британца Мозеса Итауму в бою за вакантный титул.
WBO: Пояс сейчас принадлежит британцу Даниелю Дюбуа. Сначала после отказа Усика титул был передан Фабио Уордли, однако позже Дюбуа отобрал его у соотечественника в очном поединке. Бой-реванш между Дюбуа и Уордли запланирован на 17 октября 2026 года в Лондоне.
WBA (Super): Стал вакантным. Сначала организация повысила до полноценного чемпиона Мурата Гассиева (владевшего титулом WBA Regular), но в сентябре 2026 года WBA отменила это решение. Теперь главный пояс WBA Super будет официально разыгран 11 декабря 2026 года в мегафайте между Фьюри и Джошуа. В то время как Гассиев остался только со второстепенным титулом WBA Regular.
Ранее сообщалось, что Украина завоевала первое "золото" чемпионата Европы-2026 по боксу.