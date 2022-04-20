Фьюри и "Похититель трупов" устроили "горячую" дуэль взглядов перед чемпионским боем (видео)

Фьюри и "Похититель трупов" устроили "горячую" дуэль взглядов перед чемпионским боем (видео)

В ночь на 24 апреля британцы подерутся на стадионе "Уэмбли".

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри и его соотечественник Диллиан Уайт по прозвищу "Похититель трупов" провели традиционную дуэль взглядов накануне их поединка.

Боксеры встретились взглядами после финальной пресс-конференции. Не обошлось без эмоций - команды Фьюри и Вайта вступили в громкую перепалку.

Впрочем, до драки дело не дошло. Боксеры попросили представителей своих команд успокоиться. Все завершилось тем, что Фьюри шутил, глядя в глаза своему оппоненту, после чего боксеры пожали руки.

Поединок Фьюри - Уайт состоится в ночь на 24 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять пояс WBC, принадлежащий "Цыганскому королю".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Фьюри анонсировал завершение карьеры после боя с Уайтом.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. В последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, он защитил титул WBC, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

На счету 34-летнего Вайта 30 поединков: 28 побед (19 - нокаутом) и два поражения. В последнем бою в марте 2021 года он нокаутировал в реванше россиянина Александра Поветкина.

Читайте также:

"Усик его раздавит": Фьюри предсказывает Джошуа фиаско в реванше с украинцем

Продает победные перчатки: украинский боксер присоединился к благотворительному аукциону в поддержку Украины

"Как можно настолько не видеть правды": украинская гимнастка взбешена позицией россиян по поводу войны