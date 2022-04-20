Фьюри и "Похититель трупов" устроили "горячую" дуэль взглядов перед чемпионским боем (видео)

В ночь на 24 апреля британцы подерутся на стадионе "Уэмбли".
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри и его соотечественник Диллиан Уайт по прозвищу "Похититель трупов" провели традиционную дуэль взглядов накануне их поединка.
Боксеры встретились взглядами после финальной пресс-конференции. Не обошлось без эмоций - команды Фьюри и Вайта вступили в громкую перепалку.
Впрочем, до драки дело не дошло. Боксеры попросили представителей своих команд успокоиться. Все завершилось тем, что Фьюри шутил, глядя в глаза своему оппоненту, после чего боксеры пожали руки.
TEMPERS FLARE— Top Rank Boxing (@trboxing) 20 апреля, 2022
As @Tyson_Fury & @DillianWhyte final meet for fight week! #FuryWhyte | APR 23 в 2pmET | https://t.co/2LG1cfzVPm pic.twitter.com/uvUElD5KNl
Поединок Фьюри - Уайт состоится в ночь на 24 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять пояс WBC, принадлежащий "Цыганскому королю".
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Фьюри анонсировал завершение карьеры после боя с Уайтом.
- В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. В последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, он защитил титул WBC, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.
- На счету 34-летнего Вайта 30 поединков: 28 побед (19 - нокаутом) и два поражения. В последнем бою в марте 2021 года он нокаутировал в реванше россиянина Александра Поветкина.
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