Фьюри и Уайлдер показали рекордный вес перед третьим супербоем

"Цыганский король" оказался почти на 18 кг тяжелее "Бронзового бомбардировщика".

Обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер прошли традиционную процедуру взвешивания накануне чемпионского поединка в супертяжелом весе.

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Оба супертяжеловеса подошли к поединку с наибольшим весом в карьере. Весы под Фьюри показали 125,6 кг. Уайлдер оказался почти на 18 кг легче - 107,9 кг.

Отметим, что в их первом поединке Тайсон весил 116 кг, а Деонтей - 96 кг. Во втором бою между ними Фьюри весил 123,8 кг, Уайлдер - 104,8 кг.

Бой между Фьюри и Уайлдером состоится 9 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. В Украине это будет уже утро 10 октября. Ориентировочное время начала поединка - не ранее 05:00 по киевскому времени.

На кону в бою между Фьюри и Уайлдером будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе, которым владеет Фьюри. Остальные три самые престижные титулы хэвивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Сначала бой Фьюри и Вайллдера был запланирован на 24 июля, но вспышка коронавируса в лагере "Цыганского Короля" заставила организаторов подвинуть дату грандиозной битвы ;

; Это будет уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 Фьюри нокаутировал американца ;

; В активе 33-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья;

На счету 35-летнего Уайлдера 42 победы (41 - нокаутом), одна ничья и одно поражение. В своем последнем бою в феврале 2020 американец проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

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