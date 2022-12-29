"Фьюри имеет боксерский IQ, он может делать разные вещи": катмен Усика оценил шансы украинца в бою за "абсолюта"

Расс Анбер, катмен чемпиона WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями о потенциальном поединке за "абсолюта" против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам специалиста, у британского чемпиона есть исключительная мобильность для своих размеров.

"Фьюри очень мобилен как для такого большого парня. Когда ты смотришь на него, то не думаешь, что это тело может делать на ринге то, что оно делает. Я считаю, что это комплимент ему. Если бы Фьюри бился так, как должны биться бойцы с его телосложением – неповоротливо, механически выбрасывая тяжелые удары, то это было бы здорово, отлично для нас. Но он этого не делает», – заявил он в интервью YouTube-канала Seconds Out.

Анбер оценил шансы украинца на победу в этом противостоянии.

"Усику будет сложно, потому что у Фьюри имеет боксерский IQ, он умен на ринге, он может делать разные вещи. Фьюри может использовать габариты и свои навыки, у него хорошие защитные умения, по нему трудно попасть чисто. Тайсон – большой парень, он знает, как действовать прямо на грани фола, хватая и удерживая тебя, наваливаясь на тебя... Я точно не думаю, что это будет легкий вечер. соперником", – отметил он.

Напомним, что после своей победы над Дереком Чисорой Фьюри вызывающе вызвал украинца на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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