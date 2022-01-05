Фьюри "избили" палками: Сетью разлетелось видео бешеной тренировки британского чемпиона

"Цыганский король" готовится к своему возвращению на ринг.
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не забывает держать себя в форме во время зимних праздников. Кто станет его следующим соперником пока неизвестно, но 33-летний британец уже активно занимается в спортзале.
Промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен у себя в Twitter опубликовал видео с тренировки своего клиента.
Во время нее Фьюри выполнял необычное упражнение. Тайсон отбивался от ударов своего тренера, пытавшегося "избить" британского боксера пластмассовыми палками. Оба очень эмоционально реагировали на происходящее.
"Вхождение в новогодний ритм", - подписал интересный ролик промоутер.
Getting in New Year rhythm @Tyson_Fury pic.twitter.com/vPmQgUGlhB– Frank Warren (@frankwarren_tv) January 4, 2022
- В последнем бою в октябре 2021 года Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и сохранил пояс WBC в супертяжелом весе.
- В послужном списке Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.
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