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Фьюри, который зашкварился репостом новости о Путине, поразил жестом в поддержку Украины (видео)
"Цыганский король" приятно удивил своей реакции, когда увидел у болельщика украинский флаг.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отличился красивым поступком перед боем-реваншем между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа, который завершился победой украинского боксера нокаутом.
В Сети завирусилось видео, на котором украинский болельщик встретил "Цыганского короля" в Лондоне, когда тот прибыл на поединок между Усиком и Дюбуа.
Когда Фьюри увидел у фаната украинский флаг, то подошел к нему и воскликнул: "Viva Ukraina!"
В переводе с испанского языка это означает "Пусть живет Украина". Видео мгновенно приобрело популярность в TikTok.
Стоит отметить, что совсем недавно Фьюри зашкварился тем, что у себя в Instagram делал репост новости, что российский диктатор Владимир Путин запретил строительство Сатанистского храма в РФ.
Кроме того, британский боксер делал репост поста о возможном бое на территории государства-агрессора между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Также "Цыганский король" был гостем спортивного шоу в Турции от Международной боксерской ассоциации (IBA), главой которой является российский функционер Умар Кремлев.
Ранее сообщалось, что Фьюри отреагировал на победу Усика над Дюбуа в реванше. Британец в очередной раз выразил желание провести третий поединок с Александром.
Напомним, в ночь на 20 июля Усик на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в пятом раунде нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.
На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.
Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.
Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.
Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.
На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Владимир Кличко и Дерек Чисора.