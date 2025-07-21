Фьюри, который зашкварился репостом новости о Путине, поразил жестом в поддержку Украины (видео)

Тайсон Фьюри / © Associated Press

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отличился красивым поступком перед боем-реваншем между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа, который завершился победой украинского боксера нокаутом.

В Сети завирусилось видео, на котором украинский болельщик встретил "Цыганского короля" в Лондоне, когда тот прибыл на поединок между Усиком и Дюбуа.

Когда Фьюри увидел у фаната украинский флаг, то подошел к нему и воскликнул: "Viva Ukraina!"

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В переводе с испанского языка это означает "Пусть живет Украина". Видео мгновенно приобрело популярность в TikTok.

Стоит отметить, что совсем недавно Фьюри зашкварился тем, что у себя в Instagram делал репост новости, что российский диктатор Владимир Путин запретил строительство Сатанистского храма в РФ.

Фьюри зашкварился репостом новости о Путине

Кроме того, британский боксер делал репост поста о возможном бое на территории государства-агрессора между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Фьюри сделал репост поста о возможном бое в РФ

Также "Цыганский король" был гостем спортивного шоу в Турции от Международной боксерской ассоциации (IBA), главой которой является российский функционер Умар Кремлев.

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Ранее сообщалось, что Фьюри отреагировал на победу Усика над Дюбуа в реванше. Британец в очередной раз выразил желание провести третий поединок с Александром.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в пятом раунде нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

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Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

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