Фьюри начал подготовку к бою с Усиком и в очередной раз дерзко обратился к украинцу (видео)

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри начал тренировочный лагерь к бою против чемпиона по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

Британский боксер опубликовал видео в Instagram-stories, в котором во время пробежки в очередной раз дерзко обратился к украинцу.

"Сегодня первый день моих тренировок к бою с Усиком. Мне не нужно 6 или 4 месяца, я имею 6 недель и неделю отдыха. Готово, счастливых дней. Я собираюсь навязать свою волю этому маленькому подлому уроду. Вставайте, ребята, не могу ждать, чтобы править Британией", – сказал Фьюри.

Camp underway ✅



Tyson Fury ha announced on Instagram that he has officially started his training camp ahead of jeho fight with Oleksandr Usyk



@Tyson_Fury #TysonFury #FuryUsyk #Boxing _ — IFL TV (@IFLTV) March 11, 2023

Поединок между Усиком и Фьюри запланирован на 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Ранее бой планировали организовать в Саудовской Аравии, однако этого не удалось сделать.

Напомним, Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за титульный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца. В то же время, Александр выдвинул одно условие – "Цыганский король" должен пожертвовать миллион фунтов для Украины.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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