Фьюри "наехал" на Усика после победы над Чисорой – будущие соперники провели дуэль взглядов (видео)

"Цыганский король" в присущей себе манере вызвал украинца на поединок.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после своей победы над Дереком Чисорой встретился с Александром Усиком, владеющим поясами WBO, WBA, IBO и IBF.

Сразу после чего триумфа над Чисорой британский чемпион взял микрофон и позвал украинца, который находился в зале .

Когда Александр подошел поближе к рингу, Фьюри стал на него кричать и дерзко вызывал на бой.

"Где этот кролик? Усик, ты следующий. 95-килограммовый маленький карлик. Я уже разобрался с одним украинцем, Кличко. Теперь возьмемся за тебя, маленький, уродливый человечек с промежутком в зубах", – сказал Фьюри.

Усик же не стал ничего отвечать Фьюри, а просто пристально смотрел ему в глаза.

Затем на ринг поднялся еще один непобедимый британец – Джо Джойс. Фьюри заявил, что проведет бой с Джойсом, если Усик откажется от поединка с ним.

"Великий Джо Джойс здесь. Он – воин. Я скажу тебе вот что, Джо, я единственный, кто называет твое имя. Если этот кролик не хочет этого делать, то сделаем это с тобой на "Уэмбли", брат", – добавил Фьюри.

Напомним, ранее Усик заявил, что не хочет биться ни с кем другим, кроме Фьюри. Он также озвучил наиболее вероятную дату и место объединительного поединка за звание абсолютного чемпиона хевивейта.

На счету 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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