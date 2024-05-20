Фьюри нашел виновных в поражении от Усика и рассказал, что изменит в реванше с украинцем

"Цыганский король" упрекнул свою команду, которая в конце боя была уверена в его победе по очкам.

Британский боксер Тайсон Фьюри обвинил свою команду после поражения от украинца Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Цыганский король" заявил, что в заключительном раунде мог бы попытаться нокаутировать Усика, однако не стал этого делать, потому что его команда была уверена в победе своего боксера по очкам.

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"Я не судья и не могу судить бой, пока я его провожу. Если бы команда сказала мне перед последним раундом, что я проигрываю, я пошел бы и попытался закончить бой досрочно, но все в углу считали, что мы побеждаем.

Все, что мне нужно было делать, это продолжать боксировать и делать то, что я делаю, и я делал это. Я не собираюсь плакать из-за этого, у меня было много побед", – приводит слова Фьюри Ringnews24.

Также Фьюри рассказал, что изменил бы в своем боксе в возможном поединке-реванше против Усика.

"Я не знаю, что произойдет. Думаю, в потенциальном реванше я бы делал то же самое, но гораздо больше. Я бы увеличил плотность защиты, был бы сконцентрированнее и не слишком много возился.

Просто мне было действительно весело в ринге. Я играл с ним, бил по корпусу, наносил апперкотов в голову. Я думал, что диктую условия боя. Я наносил ему удары по корпусу с обеих сторон", – цитирует британца Boxing Scene.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что в контракте на бой между Усиком и Фьюри была предусмотрена опция реванша. Второй поединок между украинцем и британцем планируют устроить 12-13 октября 2024 года в Эр-Рияде.

Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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