Фьюри назвал дату реванша с Усиком и поделился мыслями о возможном бое против Джошуа

"Цыганский король" не прочь побиться с Эй Джеем, но после двух поединков с украинцем.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном поединке с бывшим чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа.

По словам "Цыганского короля", его бой с Эй Джеем станет возможным только после того, как он дважды встретится в ринге с действующим чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. А в октябре украинец и британец собираются устроить поединок-реванш.

"По какой-то причине за последние пять лет всегда что-то мешало нам подраться с Джошуа. И на этот раз между нами стоит титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Так что этот бой пока что на втором плане.

К сожалению, у меня сейчас более важные дела с Усиком 18 мая, а в октябре мы проведем реванш. Итак, после этого, если он еще будет доступен, мы сможем встретиться", – приводит слова Фьюри ESPN.

Напомним, в ночь на 9 марта Джошуа в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде эффектно уничтожил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Британец нокаутировал своего соперника во втором раунде.

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