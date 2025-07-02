Фьюри назвал единственного боксера, ради боя с которым готов возобновить карьеру

Тайсон Фьюри / © Associated Press

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который в начале 2025 года объявил о завершении карьеры, назвал единственного боксера, ради боя с которым готов вернуться на ринг.

"Цыганский король" заявил, что хотел бы провести третий поединок с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO украинцем Александром Усиком, но уже у себя на родине – в Англии.

"Вы должны беспокоиться о своем здоровье, потому что ваше здоровье – это ваше богатство. Мой последний бой был чистой победой. Каждый в боксе мог это увидеть. Я дал интервью и просто ушел с ринга. Как только это было объявлено, я подумал: "Я принимаю это, я мужчина, я не ищу оправданий. Двигаюсь дальше".

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Я получил деньги, выспался, вернулся домой к своей семье, и теперь я счастлив. Я дома в Моркамбе, тренируюсь дважды в день, выхожу, могу выпить пива, когда захочу. Я ем то, что хочу. Я допоздна не сплю. Я могу делать то, что я хочу. Знаете почему? Потому что я заслужил это право.

Если бы я собирался вернуться, я бы вернулся только ради боя с Усиком. Но я хочу честного результата в Англии. Это был бы поединок, который я хочу. Это бой, который я больше всего хотел бы получить следующим", – сказал британец в интервью Boxing Scene.

Напомним, в 2024 году Фьюри провел два поединка с Усиком в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение отправиться на пенсию.

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За свою карьеру Фьюри провел 37 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 34 победы (24 – нокаутом). В пассиве 36-летнего "Цыганского короля" два поражения (оба – от Александра Усика), еще один бой британец свел к ничьей (против Деонтея Уайлдера).

Свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ранее сообщалось, что Фьюри сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.