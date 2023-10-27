Фьюри – Нганну: ставки букмекеров на бой "Цыганского короля" против экс-чемпиона UFC

Аналитики не сомневаются в победе британского боксера над представителем смешанных единоборств.

В субботу, 28 октября, в саудовском Эр-Рияде состоится поединок между чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Это будет 10-раундовый бой по классическим правилам бокса. На кону будет стоять специальный пояс WBC, созданный именно для победителя поединка Фьюри – Нганну. В то же время титул WBC, принадлежащий британцу, разыгрываться не будет.

Фьюри в последний раз выходил в ринг в начале декабря прошлого года, когда техническим нокаутом победил британца Дерека Чисору. В послужном списке "Цыганского короля" 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе.

Нганну в своем последнем поединке в январе 2022 года единогласным решением судей победил Сирила Гана на турнире UFC 270. В активе камеруно-французского бойца 17 побед в 20 боях в ММА. Выход в ринг против Фьюри станет для него дебютом в боксе.

Прогнозы букмекеров на бой Фьюри – Нганну

Абсолютным фаворитом грядущего поединка аналитики считают "Цыганского короля". Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,07. Ничья – 40,00. Выигрыш Нганну станет большой сенсацией – 9,00.

По мнению букмекеров, наиболее вероятным результатом боя является досрочная победа британца – 1,19. Успех Фьюри благодаря судейскому решению – 6,20.

Коэффициент на триумф Нганну нокаутом составляет 10,50. Победа бойца ММА по очкам крайне маловероятна – 70,00.

Ожидается, что после боя против Нганну "Цыганский король" проведет объединенный поединок с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Планируется, что Усик и Фьюри сойдутся в ринге уже 23 декабря этого года, однако официально дату битвы за звание "абсолюта" в хевивейте собираются объявить после поединка британца против Нганну.

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