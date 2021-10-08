Фьюри о сорванной дуэли взглядов с Уайлдером: боднул бы эту шлюху головой

Ждем ответа от Деонтея.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри позволил себе оскорбления в адрес будущего оппонента — Деонтея Уайлдера.
Так, 33-летний британец отметил, что ударил бы американца головой на дуэли взглядов, которую неожиданно для многих отменил известный промоутер Боб Арум.
"Я втянул его в это, не так ли? Я начал хорошо и уверенно. Сегодня он пришел сюда не для того, чтобы болтать. Сначала Уайлдер был милым, но потом я заставил его поменять поведение и взыграл, так что он не знал, что делает и будет делать дальше.
В конце мы должны были устроить битву взглядов, но он убежал. Это было так, как я приглашал эту сучку в мой мир. Фрэнк Уоррен (промоутер Фьюри, прим.) полагал, что я заеду ему в челюсть, но я бы не стал его бить. Я бы боднул эту шлюху головой ", — цитирует слова Фьюри FightNews.
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Бой между Фьюри и Уайлдером состоится 9 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. В Украине это будет уже утро 10 октября. Ориентировочное время начала поединка — не ранее 05:00 по киевскому времени.
На кону в бою между Фьюри и Уайлдером будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе, которым владеет Фьюри. Остальные три самых престижны титула хэвивейта — WBA, WBO и IBF — сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.
- Сначала бой Фьюри и Уайлдера был запланирован на 24 июля, но вспышка коронавируса в лагере "Цыганского Короля" заставил организаторов подвинуть дату грандиозной битвы;
- Это будет уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 Фьюри нокаутировал американца;
- В активе 33-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья;
- На счету 35-летнего Уайлдера 42 победы (41 — нокаутом), одна ничья и одно поражение. В своем последнем бою в феврале 2020 американец проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.
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