Фьюри обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

В среду, 27 апреля, в ТОП-10 обновленного рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории произошло две смены.
Британский чемпион в cупертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри после досрочной победы над Диллианом Уайтом поднялся на одну позицию, сдвинув с пятого места обладателя титулов WBA, WBO, IBF в своем дивизионе Александра Усика. Кроме того, чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис опустился с девятого на десятое место.
Об этом сообщает ESPN.
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес на первом месте рейтинга, обладатель пояса WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд – второй, а тройку лучших замыкает японский чемпион WBA и IBF в самом легком весе Наоя Иноуэ.
Украинский боксер Василий Ломаченко находится на седьмой позиции.
ТОП-10 рейтинга pound-for-pound от ESPN:
- Сауль Альварес
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Эррол Спенс
- Тайсон Фьюри
- Александр Усик
- Василий Ломаченко
- Хуан Франсиско Эстрада
- Джош Тейлор
Напомним, Тайсон Фьюри высказался о поединке-реванше между украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
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