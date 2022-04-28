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Фьюри обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

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Фьюри обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

Associated Press

В среду, 27 апреля, в ТОП-10 обновленного рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории произошло две смены.

Британский чемпион в cупертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри после досрочной победы над Диллианом Уайтом поднялся на одну позицию, сдвинув с пятого места обладателя титулов WBA, WBO, IBF в своем дивизионе Александра Усика. Кроме того, чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис опустился с девятого на десятое место.

Об этом сообщает ESPN.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес на первом месте рейтинга, обладатель пояса WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд – второй, а тройку лучших замыкает японский чемпион WBA и IBF в самом легком весе Наоя Иноуэ.

Украинский боксер Василий Ломаченко находится на седьмой позиции.

ТОП-10 рейтинга pound-for-pound от ESPN:

  1. Сауль Альварес
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Наоя Иноуэ
  4. Эррол Спенс
  5. Тайсон Фьюри
  6. Александр Усик
  7. Василий Ломаченко
  8. Хуан Франсиско Эстрада
  9. Джош Тейлор

Напомним, Тайсон Фьюри высказался о поединке-реванше между украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

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