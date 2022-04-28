Фьюри обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

Фьюри обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

В среду, 27 апреля, в ТОП-10 обновленного рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории произошло две смены.

Британский чемпион в cупертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри после досрочной победы над Диллианом Уайтом поднялся на одну позицию, сдвинув с пятого места обладателя титулов WBA, WBO, IBF в своем дивизионе Александра Усика. Кроме того, чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис опустился с девятого на десятое место.

Об этом сообщает ESPN.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес на первом месте рейтинга, обладатель пояса WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд – второй, а тройку лучших замыкает японский чемпион WBA и IBF в самом легком весе Наоя Иноуэ.

Украинский боксер Василий Ломаченко находится на седьмой позиции.

ТОП-10 рейтинга pound-for-pound от ESPN:

Сауль Альварес Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Эррол Спенс Тайсон Фьюри Александр Усик Василий Ломаченко Хуан Франсиско Эстрада Джош Тейлор

Напомним, Тайсон Фьюри высказался о поединке-реванше между украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

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