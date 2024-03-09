Фьюри оценил победу Джошуа над Нганну – реакция "Цыганского короля" попала на видео

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал зрелищную победу бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

В главном поединке вечера бокса, который состоялся в ночь на 9 марта в саудовском Эр-Рияде, Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде, перед этим дважды отправив бойца ММА в нокдаун.

"Сегодня Джошуа провел показательный бой – это было классное шоу, а нас с Усиком ждет бой за титул абсолютного чемпиона.

Я уверен, что Александру Усику будет что сказать по этому поводу. У меня было слабое выступление против Нганну. Джошуа выступил фантастически и отправил его в нокаут правой рукой.

Если он будет биться со мной после того, как я дважды одержу победу над Усиком, то это будет совсем другая игра", – сказал Фьюри.

Отметим, что "Цыганский король" следил за поединком Джошуа – Нганну из зала арены в Саудовской Аравии. Камеры выхватили его реакцию после того, как Эй Джей отправил в нокаут своего соперника.

Примечательно, что в своем последнем поединке Фьюри боксировал именно против Нганну. В ночь на 29 октября 2023-го "Цыганский король" победил камеруно-французского бойца раздельным решением судей, хотя в третьем раунде сам побывал в нокдауне.

Напомним, бой Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на 18 мая. Место проведения битвы за "абсолюта" не изменилось – боксеры определят сильнейшего в Эр-Рияде.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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