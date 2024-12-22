Фьюри оценил поражение от Усика в реванше и ответил, не собирается ли завершать карьеру

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поражении в реванше от обладателя титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика.

На пресс-конференции после боя 36-летнего британца спросили, почувствовал ли он на себе удары украинца. "Цыганский король" ответил, что Усик в реванше ни разу не сделал ему больно.

"Не очень, если честно. В этом бою он ни разу не сделал мне больно. Я получил немного свежих ран, но они сойдут через два-три дня, так что на мне никакого следа не останется. Я знаю, что произошло, и это все. Я просто поеду домой. Мало что могу сказать или сделать сейчас", – сказал Фьюри.

Также Фьюри прокомментировал свои планы на будущее. Тайсон еще не знает, вернется ли в ринг.

"Что дальше для меня? Я еду домой и отдыхаю. Увидите ли меня в ринге снова? Может, увидите, а может, и нет, кто знает. Поговорим об этом в следующем году", – заявил "Цыганский король".

Видео пресс-конференции Фьюри после боя-реванша с Усиком

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В ночь на 22 декабря Фьюри в главном поединке вечера бокса в саудовском Эр-Рияде проиграл Усик единогласным решением судей (трижды по 112-116). Британец не сумел взять реванш у украинца за поражение в первом бою и отобрать у него титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Теперь в пассиве "Цыганского короля" два поражения (оба – от Усика) на профессиональном ринге. Также на его счету 34 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Фьюри не признал поражение от Усика, заявив, что его засудили. Александр уже отреагировал на это высказывание британского боксера.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

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