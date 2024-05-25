Фьюри официально активировал опцию о реванше с Усиком – когда и где собираются организовать бой

Боб Арум верит, что "Цыганский король" победит украинца во втором поединке.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что Тайсон Фьюри официально активировал опцию о реванше с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком.
По его словам, поединок состоится в конце 2024-го или в начале 2025 года в саудовском Эр-Рияде.
Также Арум назвал спорной победу Усика в первом бою против британца. Промоутер верит в то, что "Цыганский король" сможет победить украинца в реванше.
"Есть пункт о реванше – Тайсон воспользовался им. Этот бой состоится либо в конце этого года, либо в начале следующего. Его снова проведут в Эр-Рияде. Это контракт, который подписали оба боксера.
Первый поединок был столь замечательным и спорным. Многие считали, что Тайсон вырвал победу, некоторые считали, что Усик заслужил одержанную победу.
Давайте посмотрим, что произойдет в реванше. Думаю, будет большой интерес. Независимо от того, победа или поражение, мне бы хотелось увидеть Тайсона, который, верю, выиграет реванш", – сказал Арум в интервью talkSPORT.
Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира
В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.
На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.
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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.
До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.
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Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.
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