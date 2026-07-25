Фьюри оставил оскорбительное послание Джошуа после победы над экс-соперником Владимира Кличко

Тайсон Фьюри / © Associated Press

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри после победы над польским боксером Мариушем Вахом оставил оскорбительное послание другому экс-чемпиону мира в хевивейте Энтони Джошуа.

"Иди и пососи мои большие цыганские яйца. Передай ему это. И еще он получит в подбородок", — сказал Фьюри в ответ на вопрос журналиста ютуб-канала The Stomping Ground.

24 июля Фьюри техническим нокаутом победил Ваха в поединке, который состоялся на арене "Max Muay Thai Stadium" в городе Паттая (Таиланд). 46-летний поляк, который в 2012 году проиграл Владимиру Кличко в титульном бою, отказался выходить на восьмой раунд.

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После этой победы Фьюри в шестой раз объявил о намерении завершить карьеру — "Цыганский король" заявил, что в 2026 году окончательно повесит перчатки на гвоздь.

Последним в карьере Фьюри может стать поединок против Джошуа, который 25 июля в саудовском Эр-Рияде проведет бой против албанца Кристиана Пренги.

Ранее Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой, который запланирован на четвертый квартал 2026 года. Точные дата и место проведения долгожданного поединка станут известны позже.

Ранее сообщалось, что Усик отказался от своих чемпионских поясов.

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Также мы рассказывали, что олимпийский чемпион Хижняк узнал своего соперника в андеркарде боя Джошуа.

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