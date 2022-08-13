Фьюри освободил "святой грааль бокса": Усик и Джошуа могут побороться за еще один титул

Британский чемпион Тайсон Фьюри освободил пояс журнала The Ring. Он может быть на кону реванша Александра Усика и Энтони Джошуа.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) освободил пояс журнала The Ring.

Об этом заявил сам боксер.

Титул The Ring всегда был святым граалем бокса. Я всегда носил это звание с гордостью.

Честно говоря, я всегда говорил, что мне безразлично, что обо мне думают люди. Мне все равно, как меня запомнят. То, что тебя помнят, означает, что ты больше не активен, с тобой покончено, и все. У меня была хорошая 14-летняя карьера. На самом деле я боксировал 20 лет, от 14 до 34 лет. Мне это понравилось. Я наслаждался подъемами и падениями.

Сейчас мир открыт для многих вещей. Пока я снимаю документальный фильм Netflix. Скоро я буду записывать альбом. Кто знает, может быть, вы даже увидите меня на экране", — цитирует Фьюри The Ring.

Как заявил журналист Майкл Бенсон, этот титул может оказаться на кону в реванше между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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