Фьюри отказался от боя против Джошуа и собирается выйти в ринг с жертвой Виталия Кличко

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что его поединок с Энтони Джошуа не состоится. "Цыганский король" уже подыскал себе нового соперника.

У себя в Instagram Фьюри написал, что не будет биться с Джошуа, поскольку тот до сих пор не подписал контракт на их поединок.

"Официально. Срок истек. Никакого контракта не было подписано. Для Джошуа все официально закончено. Теперь он за бортом. Забудь об этом, идиот. Трус! Я всегда знал, что у тебя не хватит смелости, чтобы сразиться с "Цыганским королем". Успехов тебе в карьере и жизни. Конец истории", - сказал Фьюри.

Британец также заявил, что в своем следующем бою намерен встретиться в ринге с опытным немецким боксером Мануэлем Чарром.

"С нетерпением жду боя с человеком, который хочет драться, у которого есть огонь и желание. Он противостоял некоторым из лучших бойцов. Теперь он снова выступит. Выходи в ринг, Чарр", - написал Фьюри.

instagram.com/tysonfury

Ранее обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что хочет провести бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша с Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года, но похоже, поединок между звездными британцами сорвался.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры. На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

своего соотечественника Диллиана Уайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры. На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья. 37-летний Чарр провел за карьеру 37 поединков, одержал 33 победы (19 - нокаутом) и четыре раза проигрывал. В сентябре 2012 года он бился с Виталием Кличко за титул WBC, но уступил украинцу в четвертом раунде техническим нокаутом.

Читайте также:

Непобедимый британец жестко нокаутировал экс-чемпиона мира и вызвал на бой Усика (видео)

"Вы оба - маленькие сосиски, дерьмо": Фьюри хамовито "наехал" на Усика и Джошуа

"Злейшему врагу не пожелаю с ним драться": промоутер дал прогноз на поединок Усик - Уайлдер