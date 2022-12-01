Фьюри победил жертву Усика в битве взглядов накануне боя (видео)

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) и Дерек Чисора (33-12, 23 КО) провели битву взглядов накануне боя.

Чисора долго выдержать взгляд будущего соперника не смог, поэтому довольно быстро вернулся в зал.

Нет больше времени для игры. @Tyson_Fury and @DerekWarChisora face-off #FuryChisora | BT Sport Box Office | December 3rd pic.twitter.com/0ROS85ISX0 — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) December 1, 2022

Поединок состоится 3 декабря на арене Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. Это будет третья встреча боксеров.

В первом бою с Чисорой Фьюри одержал победу по единогласному решению судей. Во время второй встречи в ринге Дерек не смог продолжать сражение после десятого раунда.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. Последний свой бой он провел в ночь на 24 апреля 2022 года, когда нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и защитил титул WBC.

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