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Фьюри победил жертву Усика в битве взглядов накануне боя (видео)

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Фьюри победил жертву Усика в битве взглядов накануне боя (видео)

Чисора не выдержал взгляда "Цыганского короля".

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) и Дерек Чисора (33-12, 23 КО) провели битву взглядов накануне боя.

Чисора долго выдержать взгляд будущего соперника не смог, поэтому довольно быстро вернулся в зал.

Поединок состоится 3 декабря на арене Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. Это будет третья встреча боксеров.

  • В первом бою с Чисорой Фьюри одержал победу по единогласному решению судей. Во время второй встречи в ринге Дерек не смог продолжать сражение после десятого раунда.
  • На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. Последний свой бой он провел в ночь на 24 апреля 2022 года, когда нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и защитил титул WBC.

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Дата публикации
Просмотры
1205
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