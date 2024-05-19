Фьюри поцеловал Усика после боя за звание "абсолюта": видео трогательного момента

Британец и украинец тепло обнялись после финального гонга.
Британский боксер Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик обменялись любезностями сразу после завершения боя за звание абсолютного чемпиона мира.
Украинец победил британца раздельным решением судей – 115-112, 114-113 и 113-114. В конце девятого раунда Усик отправил Фьюри в нокдаун.
После финального раунда боксеры тепло обнялись, а Фьюри даже поцеловал Усика в лоб.
Respect earned pic.twitter.com/yP57LtkKx4— Top Rank Boxing (@trboxing) May 18, 2024
Ранее была обнародована статистика ударов боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после исторической победы над Фьюри.
Напомним, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.
До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.
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