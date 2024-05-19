Фьюри поцеловал Усика после боя за звание "абсолюта": видео трогательного момента

Британец и украинец тепло обнялись после финального гонга.

Британский боксер Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик обменялись любезностями сразу после завершения боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Украинец победил британца раздельным решением судей – 115-112, 114-113 и 113-114. В конце девятого раунда Усик отправил Фьюри в нокдаун.

После финального раунда боксеры тепло обнялись, а Фьюри даже поцеловал Усика в лоб.

Respect earned pic.twitter.com/yP57LtkKx4 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 18, 2024

Ранее была обнародована статистика ударов боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после исторической победы над Фьюри.

Напомним, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

"Лучший боец в современной истории": реакция боксерского мира на победу Усика над Фьюри

Промоутер Усика заявил о "украденном" нокауте в бою с Фьюри – как отреагировал украинский боксер

"В его стране идет война": Фьюри не признал поражение от Усика и заговорил о реванше