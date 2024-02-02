Фьюри похвастался формой после срыва боя с Усиком и нарвался на троллинг от промоутера украинца

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри на фоне срыва поединка за звание "абсолюта" против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика похвастался перед фанатами своей физической формой.

После того, как "Цыганский король" получил рассечение во время спарринга и бой с Усиком был отложен не неопределенный срок, он опубликовал на своей странице в Instagram селфи с обнаженным торсом.

"Ничего не поделаешь, травмировался в спарринге. Но могу сказать, что у Усика были проблемы, а я нахожусь в фантастической форме. Я вернусь к бою, как только смогу. 2024 год – большой год для команды "Цыганского короля", – написал Фьюри.

Отреагировал на публикацию британца промоутер Усика Александр Красюк. Он не упустил возможности потроллить Фьюри из-за переноса боя и посоветовал ему задуматься над завершением карьеры.

"Желаю как можно быстрее восстановиться. Бог послал тебе знак. Подумай о пенсии, брат" – написал Красюк.

Ранее сообщалось, что Фьюри извинился за срыв боя против Усика.

Поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Пока неизвестно, на какую дату перенесен долгожданный бой.

Отметим, что бой между Усиком и Фьюри отложили уже в третий раз. 29 апреля 2023 года боксеры должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

Позже планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 23 декабря 2023-го, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Напомним, победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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