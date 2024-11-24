Фьюри показал свою форму за месяц до реванша с Усиком и дерзко обратился к украинцу

"Цыганский король" напомнил, что никогда не проигрывал в реваншах.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продемонстрировал свою физическую форму за месяц до боя-реванша с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

"Вот такая пятница", – подписал "Цыганский король" фото, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Также британец оставил послание украинскому чемпиону, напомнив, что он еще никогда не проигрывал в реваншах.

"Мои реванши всегда заканчиваются одинаково", – написал Тайсон в Instagram.

Отметим, что Фьюри за карьеру побеждал во всех реваншах – против Джона Макдермотта, Дерека Чисоры и Деонтея Уайлдера.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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