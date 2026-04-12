Фьюри после победы над россиянином вызвал на бой Джошуа и получил ответ

Тайсон Фьюри / © Associated Press

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри после победы над россиянином Арсланбеком Махмудовым бросил вызов на бой еще одному экс-владельцу титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

После победы над соперником из страны-террориста британец сразу обратился к своему соотечественнику, который посетил боксерское шоу в Лондоне.

"Я хочу дать вам бой, которого вы все ждали. Эй Джей, Энтони Джошуа, давай дадим фанатам то, чего они хотят — битву Британии. И вот мой вызов: я вызываю тебя, Джошуа, на бой со мной — Тайсоном Фьюри. Ты принимаешь мой вызов? Да? Пусть он скажет "да" или "нет". Давай, большой трус, ты будешь биться?" — заявил "Цыганский король".

Впрочем, Джошуа отказался подняться в ринг к Фьюри, показав ему средний палец, и пока не принял его вызов.

"Тайсон, ты просто ищешь хайп. У меня никогда не было проблем выйти с тобой в ринг. Я нокаутировал тебя еще в детстве. И после того, что я увидел сегодня, сделаю это снова. При всем уважении, сегодня твой вечер. Но ты знаешь, что в свое время я выйду против тебя в ринг. Ты не будешь говорить мне, что делать. Я гоняюсь за тобой уже десять лет.

Когда будешь готов, приди ко мне и назови свои условия. И я выйду с тобой в ринг, когда буду готов. Я здесь босс. Ты работаешь на меня. Я здесь хозяин. Запомни это — я хозяин, ты работаешь на меня", — сказал Джошуа.

Напомним, Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей — 120:108, 120:108, 119:109.

Для "Цыганского короля" это был первый бой после двух подряд поражений от украинца Александра Усика. В январе 2025 года британец объявил о завершении карьеры, но позже решил вернуться в ринг.

В послужном списке 37-летнего Фьюри теперь 35 побед (24 — нокаутом) в 38 поединках на профессиональном ринге. Тайсон имеет в своем пассиве два поражения (оба — от Усика), еще один бой он завершил вничью (против американца Деонтея Уайлдера).

Для 36-летнего Махмудова это третье поражение в профессиональном боксе. Также на его счету 21 победа (19 — нокаутом).

В своем предыдущем поединке россиянин, выступающий под флагом Канады, в октябре прошлого года единогласным решением судей одолел британца Дэвида Аллена.

Ранее сообщалось, что Уайлдер победил Чисору в ярком бою с тремя нокдаунами.