Фюри поставил под сомнение величие Владимира Кличко: Он никогда в истории не победил бы меня

Фюри поставил под сомнение величие Владимира Кличко: Он никогда в истории не победил бы меня

"Цыганский король" считает, что соперники украинца не отличались особой силой.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился своим мнением о легендарном украинском боксере Владимире Кличко.

По словам британца, Владимир никогда бы не смог его победить. "Цыганский король" подчеркнул, что соперники украинца во время его карьеры были далеко не самыми сильными.

"Когда-то я спросил Кличко: "Ты намерен быть великим чемпионом. Но кто самый сильный, против кого ты боксировал? Кто был его соперником? Хэй, Пулев, Дженнингс, который был в плохой форме?

Кличко никогда в истории не победил бы меня. Помню, как люди говорили, что Владимир больше не так силен. Конечно, когда люди проигрывают мне - значит, либо им было плохо, либо они на спаде", - сказал Фьюри в интервью TheRingDigital.

Напомним, в ноябре 2015 года Фьюри победил Кличко-младшего единогласным решением судей: 115-112, 115-112, 116-111, отобрав чемпионские титулы WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring. В 2017 году Владимир завершил карьеру после поражения нокаутом от Энтони Джошуа.

На профессиональном ринге Владимир Кличко провел 69 поединков: одержал 64 победы (54 - нокаутом) и пять раз проигрывал.

В послужном списке Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.

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