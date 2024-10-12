Фьюри пригрозил Усику перед реваншем – промоутер украинца остроумно подколол "Цыганского короля"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри записал видео, в котором обратился к обладателю титулов WBA, WBO, WBC и IBF Александру Усику.

Во время пробежки "Цыганский король" заявил, что осталось 10 недель до боя-реванша с украинцем, в котором он собирается отомстить ему за поражение в первом поединке.

"Сегодня официально 10 недель до мести Александру Усику. 10 недель – это все, что мне осталось ждать. Еще 10 недель. Приближается большой британский поезд", – сказал Фьюри на видео, которое выложил в своем Instagram.

На амбициозное заявление от британца остроумно отреагировал промоутер украинского боксера Александр Красюк. Он вспомнил, как Фьюри получил рассечение перед первым поединком с украинцем, в результате чего бой пришлось перенести.

"Друг, пожалуйста, всегда одевай шлем на спарринги", – написал Красюк в комментариях под видео британца.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Усик – Фьюри: итоги первого боя

В ночь на 19 мая 2024 года Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в Эр-Рияде. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции украинца после победы над британцем.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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