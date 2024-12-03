Фьюри признался, сожалеет ли о своих словах, что Усику отдали победу в бою с ним из-за войны

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, сожалеет ли о своих словах после поражения в первом бою с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком, что судьи отдали победу его сопернику из-за войны в Украине.

"Цыганский король" заверил, что ни о чем не жалеет. Также он признался, что любит Александра, который помог ему заработать миллионы долларов.

Британец считает, что они с Усиком оба показали отличное выступление в первом поединке, порадовав фанатов, и смогут снова сделать это в реванше.

Ведущий: Сразу после боя вас спросили на ринге, кто, по вашему мнению, победил. Вы сказали, что вы выиграли, и, по вашему мнению, судьи дали ему победу, поскольку его страна находится в состоянии войны. Вы сожалеете, что это сказали?

Фьюри: Нет, я ни о чем не жалею. Почему я должен сожалеть об этом?

Ведущий: Так вы действительно думаете, что они отдали ему победу…

Фьюри: Это был близкий бой, руку Усика подняли. Он сказал, что выиграл, все честно, я не оправдываюсь. Этот мужчина победил меня в тот вечер. Я верю, что выиграл бой, это мое мнение. Так же, как у вас есть свое мнение, у него есть свое мнение, у всех свои мнения. Но его руку подняли, и я его поздравил. Это можно увидеть по телевизору. Я поцеловал его крест, сказал: "Большое спасибо".

Фьюри: И с Новым годом. Ты знаешь, что я имел в виду. Итак, когда мы снова будем биться – мы снова будем биться, вот и все. Нет никакой вражды, я не ненавижу Усика, он хороший парень, богобоязненный христианин, семьянин, почему бы я его ненавидел? Благодаря ему я заработал миллионы долларов, я люблю его. Я не чувствую ненависти. Вы не можете вызвать ненависть между нами двумя.

Он боксер, я – боксер. Это был отличный бой, независимо от решения. Я говорил это много раз. Он выиграл, это фантастически для него и его семьи, молодец, поздравляем. Как я сказал, Бог дал ему результат. Фантастика, но, несмотря на это, даже с моей точки зрения, это был отличный бой для болельщиков. Я уверен, что их развлекли, они получили все. Я делал отличные вещи, он делал отличные вещи, это был отличный бой, и вот мы можем сделать это снова 21 декабря.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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