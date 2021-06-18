Фьюри против Уайлдера: боксеры обменялись грозными выпадами перед третьим супербоем

Британец и американец настроены на победу нокаутом.

Обладатель титула WBC супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер высказались о третьем очном поединке, который должен состояться 24 июля в США.

"Бронзовый бомбардировщик" заявил, что испытывает ненависть к своему сопернику, что станет его мотивацией в предстоящем бою.

"Сделаю даже больше, чем просто накажу его. Я ненавижу Фьюри. Между нами всегда были и есть плохие отношения. Ненависть - хорошая мотивация, чтобы уничтожить его. Ранее ни к одному сопернику так не относился. Ждем 24 июля, когда я накажу Фьюри", - сказал Уайлдер BoxingScene.

В свою очередь, Фьюри уверен в своей победе и обещает снова нокаутировать Деонтея.

"Он ничего не сможет со мной сделать. У него только один трюк в рукаве, он изучил только одни прием (нокаутирующий удар - прим), больше он ничего не умеет. Я его перееду и все. Он не протянет даже те 7 раундов, которые были во втором поединке. Сейчас у меня было достаточно времени для подготовки, так что будет нокаут. Не верю, что новый тренер что-то изменит. В ринге снова будет тот же Уайлдер, которого я победил", - цитирует Фьюри Sky Sports.

На счету 35-летнего Уайлдера 42 победы (41 - нокаутом), 1 ничья и 1 поражение. В своем последнем бою в феврале 2020 года американец проиграл нокаутом британцу и потерял пояс WBC.

британцу и потерял пояс WBC. На счету 32-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, напердодни Фьюри и Уайлдер провели рекордную дуэль взглядов.

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