Тайсон Фьюри / © Associated Press

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что вскоре после победы над Владимиром Кличко в 2015 году ему диагностировали шизофрению.

В документальном фильме, который выйдет 27 ноября на Netflix, "Цыганский король" и его жена Пэрис рассказывают о том, как ему поставили диагноз после того, как в июне 2016 года он был госпитализирован с подозрением на сердечный приступ.

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После победы над Кличко-младшим в 2015 году у британца начались проблемы с наркотиками и алкоголем, а также с лишним весом.

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"Словами не передать ту тьму, в которой я оказался. Это было похоже на ад наяву. Я думал, что закончу жизнь в замкнутой комнате с мягкими стенами, и это меня ужасно пугало.

Тревога парализовала меня. Я просто не мог ее преодолеть, потому обратился к психиатру в Лондоне. Она задала мне множество вопросов, и все ответы указывали на определенные расстройства: депрессия, тревожное расстройство, биполярное расстройство", — цитирует Фьюри BBC Sport.

"Все дошло до того, что я начал слышать голоса в своей голове. Я не мог даже просто сесть и поговорить с кем-то, потому что постоянно слышал что-то у себя в голове. Я не знал, к кому обратиться, и никто не знал, что делать. Мне действительно нужна была помощь, нужно было лечь в реабилитационный центр или что-то подобное.

Я годами не имел от этого передышки. Хотел снова стать таким, каким, по моему мнению, и должен был быть нормальный человек", — сказал боксер.

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После победы над Владимиром Кличко на следующий год Фьюри впервые объявил о завершении карьеры. Случилось это на фоне психологических проблем, а также положительного допинг-теста на кокаин.

Свой следующий бой 38-летний Фьюри проведет 11 декабря против Энтони Джошуа на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс). На кону будет стоять титул WBA Super в супертяжелом весе, который летом сделал вакантным Александр Усик.

Ранее сообщалось, что Фьюри выразил желание в третий раз биться с Усиком.

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