Фьюри сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира

Усик – Дюбуа / @queensberrypromotions

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о грядущем объединительном поединке между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

"Цыганский король" считает, что украинский боксер сможет во второй раз победить британца.

В то же время Фьюри подчеркнул, что в хевивейте следует быть готовым к любому сценарию.

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"Даниэль сейчас в неплохой форме. Он победил Миллера, Хрговича и Джошуа. Но Усик тоже готов – он провел два поединка по 12 раундов со мной в прошлом году. Думаю, это ставит его в выгодное положение.

Усику 37 лет, он близится к концу боксерской карьеры. Это спорт для молодых, не для стариков. 37 лет, 36, как я – это действительно не старость, но в спорте это именно так. Не знаешь, что произойдет.

Я всегда считал, что Усик снова его победит. Он один раз это уже сделал, думаю, он сделает это снова. Но невозможно сказать точно, это бокс в супертяжелом весе. Даниэль Дюбуа – большой, сильный парень", – сказал Фьюри в интервью Kanał Sportowy.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Усик и Дюбуа устроили спор на пресс-конференции перед реваншем из-за скандального эпизода с первого поединка, когда британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса.

Также на пресс-конференции Александр остроумно потроллил своего соперника.

Днем ранее Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.

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Также сообщалось, что Усик ответил на критику со стороны тренера Дюбуа, который обвинил его в мошенничестве.

Напомним, в Сети было опубликовано официальное промо боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.