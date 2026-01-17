ТСН в социальных сетях

Проспорт
118
1 мин

Фьюри трогательно поздравил Усика с днем рождения

"Цыганский король" обратился к своему бывшему сопернику, которому исполнилось 39 лет.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Александр Усик и Тайсон Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри / Фото: x.com/DAZNBoxing

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри трогательно поздравил обладателя титулов WBA, WBC и IBF Александра Усика с днем рождения.

Британский боксер в Instagram-сторис обратился к своему бывшему сопернику, которому 17 января исполнилось 39 лет.

"С днем рождения, чемпион. Великий боец и благословенный человек. Иисус, храни его и его семью", – такими словами поздравил украинца "Цыганский король" .

Тайсон Фьюри поздравил Александра Усика с днем рождения / instagram.com/tysonfury

Тайсон Фьюри поздравил Александра Усика с днем рождения / instagram.com/tysonfury

Напомним, в 2024 году Фьюри провел два поединка с Усиком в саудовском Эр-Рияде. В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. В этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение завершить карьеру.

Отметим, что Фьюри уже объявил о возвращении в ринг в 2026 году.

Ранее Фьюри вызвал Усика на трилогию, предложив ему провести бой 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Также мы рассказывали, что промоутер Фьюри озвучил главное условие для его боя против другого экс-чемпиона мира в хевивейте Энтони Джошуа.

