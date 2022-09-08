Фьюри: у меня нет сострадания к Усику, потому что он совершил типичный дерьмовый поступок

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз по-хамски высказался о чемпионе мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александре Усике.

Так, 34-летний "Цыганский король" подверг критике украинца за отказ сразиться в этом году.

Слова британца приводит The Ring.

"У меня нет сочувствия к Усику, потому что он совершил типичный дерьмовый поступок. Там, откуда я родом, не вызывают человека, если только ты не готов драться с ним.

Усик сказал, что провел в тренировочном лагере шесть месяцев. Я провел в боксе всю свою жизнь, вечно изучал его. Я никогда никому не говорил проводить шестимесячный кэмп. Неудивительно, что он травмировался, если полгода просидел в тренировочном лагере.

Знаете, сколько я буду готовиться к бою с Энтони Джошуа, если все срастется? Пять недель. Я выйду в ринг, нокаутирую его и пойду дальше", — сказал Фьюри.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Читайте также:

"Усик — хитрый маленький подонок": Фьюри свысока сравнил себя с украинцем

"Это против правил": WBC не против, если Фьюри выйдет на ринг из Джошуа, однако не сможет назначить эту защиту титула

"Это просто словесная диарея": катмен Усика отреагировал на предложение Фьюри выйти на ринг из Джошуа