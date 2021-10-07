Фьюри - Уайлдер: где смотреть чемпионскую супербитву и прогнозы букмекеров

Фьюри - Уайлдер: где смотреть чемпионскую супербитву и прогнозы букмекеров

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе.

В ночь на воскресенье, 10 октября, состоится долгожданный поединок между британским чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

Местом грандиозной битвы станет T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе, которым владеет Фьюри.

Остальные три самые престижные титулы хэвивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Где смотреть бой Фьюри - Уайлдер

В Украине поединок между Фьюри и Уайлдером в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Ориентировочное время трансляции - 04:00 по киевскому времени. Ожидается, что главный бой начнется не раньше 5 утра.

Прогнозы букмекеров на бой Фьюри - Уайлдер

Абсолютным фаворитом поединка букмекеры называют британского чемпиона. На победу Фьюри они дают коэффициент 1.34. На успех американского боксера - 3.35. Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 26.00.

На победу Фьюри нокаутом можно поставить с коэффициентом 1.90, по очкам - 3.00. На победу Уайлдера нокаутом принимаются ставки с коэффициентом 4.00, судейским решением - 19.00.

Сначала бой Фьюри и Вайллдера был запланирован на 24 июля, но вспышка коронавируса в лагере "Цыганского Короля" заставила организаторов подвинуть дату грандиозной битвы ;

; Это будет уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 Фьюри нокаутировал американца ;

; В активе 33-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья;

На счету 35-летнего Уайлдера 42 победы (41 — нокаутом), одна ничья и одно поражение. В своем последнем бою в феврале 2020 американец проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

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